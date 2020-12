Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba au coeur d'une opération XXL avec une autre star ?

Publié le 9 décembre 2020 à 12h30 par A.C.

En difficulté à Manchester United, Paul Pogba pourrait plier bagages dès cet hiver. L’un des scénarios les plus évoqué est celui d’un retour à la Juventus pour le Français, mais est-ce vraiment possible ?

Ça pourrait bien être le gros dossier de ce mercato hivernal ! Dans un long entretien accordé à Tuttosport ce mardi, Mino Raiola a clairement expliqué que l’aventure de Paul Pogba à Manchester United a touché à son terme, ouvrant ainsi la porte à un départ, dès le « prochain mercato ». « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui » a expliqué l’agent du champion du monde français. « Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Il n’en fallait pas plus pour relancer les spéculations au sujet de son avenir et, comme régulièrement par le passé, un scénario précis a été évoqué. En effet, si Pogba n’a pas oublié le Real Madrid et Zinedine Zidane, la presse italienne assure qu’il pourrait retrouver la Juventus, qu’il a quittée en 2016.

« Nous connaissons tous sa valeur, mais nous connaissons également son prix ! »

Le retour de Paul Pogba à la Juventus est l’un des feuilletons préférés des médias transalpins. Il faut dire qu’à Turin, le Français a vécu la meilleure période de sa carrière en club. Ainsi, après la sortie remarquée de Mino Raiola, les Bianconeri ont rapidement été interrogé sur la possibilité d’une telle opération. « Nous aimons tous Paul ici. C’est un joueur extraordinaire, mais actuellement il joue pour Manchester United » a déclaré Fabio Paratici, directeur sportif de la Juve, au micro de Sport Mediaset . « Il n’est pas en fin de contrat et donc, si tu veux acheter Pogba il faut payer ! Nous connaissons tous sa valeur, mais nous connaissons également son prix ! Nous verrons ce qui se passera ». Ni un oui ni un non ferme donc, mais un problème de taille soulevé par Paratici : le cout qu’entrainerait un retour de Pogba à la Juve.

Un échange avec Dybala, seule solution ?