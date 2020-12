Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il sauter sur l'occasion qui se présente avec Pogba ?

Publié le 9 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Au lendemain de la bombe lâchée par Mino Raiola, Paul Pogba est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Le Français va quitter Manchester United dans les prochaines semaines. Une aubaine pour le PSG ?

Le nom de Paul Pogba risque de faire grandement parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, son agent, Mino Raiola, a lâché une bombe sur l'avenir de l'international français, assurant qu'il quitterai Manchester United. « Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato », confiait-il dans les colonnes de Tuttosport. Une annonce qui aurait déjà mis en émoi plusieurs grands européens qui pourraient sauter sur cette opportunité. Le PSG doit-il faire partie de ces clubs ?

Pogba, le gros coup du PSG ?

En effet, parmi les clubs susceptibles d'accueillir Paul Pogba, le Paris Saint-Germain est bien placé. Financièrement, rares sont les écuries européennes à pouvoir assumer les exigences salariales de l'international français. Le Real Madrid semble effectivement avoir abandonné l'idée de recruter le Champion du monde, préférant se concentrer sur Kylian Mbappé. Et justement, le départ de l'attaquant français pourrait permettre au PSG de renflouer ses caisses et investir sur Paul Pogba. Reste à savoir si Leonardo en a l'envie. Mais une chose est sûre, le club de la capitale fait partie des rares options qui pourraient s'offrir à Paul Pogba.



