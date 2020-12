Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola en dit plus sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 7 décembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que Paul Pogba est sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Mino Raiola annonce dans un entretien à paraître ce mardi dans Tuttosport que l’international français pourrait quitter son club l’été prochain.

Mino Raiola a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure au moment d’évoquer l’avenir de Paul Pogba. Dans un entretien à paraître ce mardi dans les colonnes de Tuttosport , le célèbre agent annonce que le milieu de terrain a terminé son aventure chez les Red Devils. « Paul Pogba et Manchester United, c’est terminé », a-t-on pu lire ce lundi après-midi sur le site du quotidien italien. Une annonce qui surprend par son timing, puisque l’interview paraîtra le jour d’un déplacement important en Ligue des champions pour Manchester United, qui jouera sa qualification en huitièmes de finale contre Leipzig. Régulièrement annoncé sur le départ, Paul Pogba pourrait donc partir l’été prochain, alors que son contrat vient d’être automatiquement prolongé par les Red Devils jusqu’en juin 2022. Une excellente nouvelle pour les clubs intéressés, à commencer par le Real Madrid, qui a régulièrement été annoncé sur ses traces depuis l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche. En attendant la parution de l’entretien intégral, Tuttosport a divulgué ce lundi soir les propos précis de Mino Raiola concernant Paul Pogba.

« Paul doit changer d’équipe, il est malheureux »

« Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato. Sinon, le club d'Old Trafford, avec lequel les relations sont excellentes, sait très bien qu'il risquerait de le perdre gratuitement, puisque pour l'instant, le joueur n'a pas l'intention de prolonger le contrat. Si quelqu'un ne comprend pas cela, par conséquent, il ne comprend pas grand-chose au football. En tout cas, ils peuvent me blâmer si Paul part l'été prochain », a expliqué Mino Raiola.

