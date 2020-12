Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, salaire… Sergio Ramos a posé ses conditions !

Publié le 7 décembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Sergio Ramos aimerait réellement prolonger son contrat au Real Madrid et jouer dans le nouveau Santiago Bernabeu à l’avenir. Néanmoins, le capitaine de la Casa Blanca pourrait bien décider d’aller voir ailleurs si Zinedine Zidane venait à ne plus être à la tête de l’effectif merengue.

Voici un dossier qui anime l’actualité du mercato depuis un bon moment désormais. En effet, se trouvant dans l’ultime année de son contrat, Sergio Ramos (34 ans) suscite de vives interrogations dans la presse. Non pas par rapport à son niveau de jeu ou sa forme physique, mais plutôt pour son avenir. En effet, bien qu’il soit le capitaine incontestable et incontesté du Real Madrid, Ramos est tout de même âgé de 34 ans et le prolonger irait à l’encontre de la politique contractuelle mise en place depuis un bon moment au Real Madrid. Néanmoins, d’après la presse, Florentino Pérez semblerait enclin à faire une exception pour l’international espagnol. Courtisé par le PSG, la Juventus ou encore le Milan AC, Sergio Ramos aurait lui aussi la volonté de continuer au Real Madrid, mais pas sous n’importe quelle condition.

Les mêmes revenus et la volonté de jouer dans le nouveau stade

Le Real Madrid ou un autre club ? Le choix de Sergio Ramos serait vite fait. Selon Fabrizio Romano, journaliste de Sky Sport et du Guardian , dans l’esprit de l’international, la priorité est clairement au Real Madrid. Il espérerait avoir un futur à la Casa Blanca bien que son contrat expire en juin prochain. Les discussions pour un nouveau bail continueraient d’avoir lieu entre le clan Ramos ainsi que le président du Real Madrid, à savoir Florentino Pérez. Pour le moment, aucun terrain d’entente n’aurait été trouvé, mais Sergio Ramos cultiverait le désir d’un jour évoluer dans le nouveau Santiago Bernabeu. Pour ce faire, il faudra donc qu’il prolonge son contrat qui, idéalement pour lui, devrait courir jusqu’en 2022 ou 2023 pour qu’il puisse raccrocher les crampons en tant que madridista. Les demandes de Sergio Ramos semblent simples et claires : un salaire égal à ses revenus actuels, à savoir 12M€ par an, chose pour laquelle le Real Madrid n’aurait pas encore donné son aval. Et qu’adviendra-t-il si le Real Madrid refuserait de répondre aux exigences de Sergio Ramos ? Le capitaine merengue prendrait la déchirante décision de quitter son club de coeur pour aller voir ailleurs alors que plusieurs cadors européens seraient prêts à offrir à Ramos un pont d’or pour s’attacher ses services. Et une autre donnée serait à prendre en compte en plus du salaire ou de la durée du contrat.

… le rôle de Zidane dans cette histoire