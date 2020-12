Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, transfert… Neymar reçoit un gros appel du pied d’un joueur du Barça !

Publié le 7 décembre 2020 à 16h45 par B.C.

Alors que Neymar a récemment affiché le souhait de rejouer la saison prochaine avec Lionel Messi, Miralem Pjanic espère que ces retrouvailles se feront au FC Barcelone.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L’international argentin souhaite en effet attendre les prochaines élections présidentielles au FC Barcelone, organisées le 24 janvier prochain, avant de trancher sur la question, mais cela n’empêche pas plusieurs clubs de surveiller attentivement sa situation, à l’instar du PSG et de Manchester City. De son côté, Neymar a déjà affiché sa préférence en glissant un gros appel du pied à son ancien coéquipier au micro d’ ESPN : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble. » Alors qu’il semble impossible économiquement pour le FC Barcelone de réunir Neymar et Lionel Messi, c’est donc au PSG qu’on peut imaginer d’éventuelles retrouvailles, même si au sein du club culé, on souhaite tout de même y croire.

« J’espère que Neymar viendra ! »