Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit un nouvel avertissement pour Lionel Messi !

Publié le 7 décembre 2020 à 11h30 par B.C.

Alors que Lionel Messi désire toujours quitter le FC Barcelone, Joan Laporta, candidat à la présidence du club culé, explique comment il compte conserver l’Argentin s’il venait à prendre la succession de Josep Maria Bartomeu.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi est un joueur désiré. Alors que chaque candidat à la présidence du FC Barcelone met en avant son plan pour conserver l’international argentin, plusieurs clubs sont à l’affût pour récupérer le sextuple Ballon d’Or l’été prochain, à l’instar de Manchester City et du PSG. Alors que les Skyblues semblaient jusqu’ici clairement favoris, la dernière sortie de Neymar concernant son ancien coéquipier fait de nouveau pencher la balance. Au PSG, on surveille en effet de près la situation de Lionel Messi, et cela pourrait s’accélérer si Kylian Mbappé venait à refuser de prolonger son bail dans la capitale française. Actuellement en campagne, Joan Laporta, qui brigue un troisième mandant à la tête du FC Barcelone, s’est de nouveau prononcé sur le cas Messi dans un entretien accordé à Sport et explique comment il espère conserver la star catalane qu’il connaît très bien.

« Messi devrait terminer sa carrière au Barça »