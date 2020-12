Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça envoie un message clair au PSG pour Lionel Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 21h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi est annoncé dans le viseur du PSG en vue de l’été prochain, le FC Barcelone ne perd pas espoir de réussir à conserver l’international argentin.

S’il est parvenu à conserver Lionel Messi l’été dernier malgré ses envies d’ailleurs, le FC Barcelone pourrait cette fois devoir se résoudre à voir partir son homme providentiel en fin de saison. Et pour cause, celui qu’on surnomme La Pulga arrivera au terme de son contrat au Barça le 30 juin prochain, chose qui conduirait le PSG à se pencher sur la possibilité de le recruter librement à ce moment là. Cela ne serait pas pour déplaire à Neymar, qui a clairement affirmé cette semaine qu’il souhaitait de nouveau évoluer avec Lionel Messi. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, l'Argentin est à la croisée des chemins dans son aventure au FC Barcelone. Cependant, au sein du club catalan, on ne perd pas encore espoir de voir le natif de Rosario prolonger son bail.

« Nous continuons à penser qu'il s'agit d'un joueur du Barça »