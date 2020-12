Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat dévoile ses plans pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi est au coeur du projet de la majorité des candidats à la présidence du FC Barcelone. S'il a bien un projet en tête pour la Pulga, Xavi Vilajoana ne pense toutefois pas que le futur du club repose sur un seul joueur.

Après plusieurs années de polémique, le FC Barcelone s'apprête à tourner définitivement la page Josep Maria Bartomeu afin d'entrer dans une nouvelle ère. Le 24 janvier prochain, le club culé nommera un nouveau président à sa tête, qui aura la lourde tâche de gérer les dettes du club ainsi que la situation de Lionel Messi dès son arrivée, alors que la Pulga arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone l'été prochain, et attend de voir le visage de la nouvelle direction Blaugrana pour prendre une décision sur son avenir. Alors que Neymar a lancé un appel du pied à son ancien coéquipier pour le rejoindre au PSG, Messi pourrait ainsi vivre ses derniers mois dans son club formateur. Un cas de figure qui n'inquiète pas forcément Xavi Vilajoana, convaincu que l'avenir du club ne repose pas sur Lionel Messi, bien qu'il ait toutefois un plan bien précis pour l'international argentin s'il était élu président du FC Barcelone...

« Tu dois lui expliquer son rôle à venir par rapport à son âge et c’est normal dans une carrière sportive »