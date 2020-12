Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien une carte à jouer avec Lionel Messi !

Publié le 6 décembre 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que Neymar a admis qu’il souhaitait absolument rejouer avec Lionel Messi, le PSG pourrait bel et bien être en mesure de satisfaire ce souhait de sa star brésilienne en enrôlant l’international argentin.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », a lâché Neymar au micro d’ ESPN mercredi dernier après la victoire du PSG contre Manchester United à Old Trafford (3-1). Une déclaration qui a fait l’effet d’une bombe, le numéro 10 parisien faisant là un appel du pied très clair à l’adresse de Lionel Messi. Depuis, plusieurs informations annoncent que La Pulga , qui est dans sa dernière année de contrat au FC Barcelone, pourrait rejoindre Neymar au PSG la saison prochaine. Et aux yeux de son ancien agent Josep Maria Minguella, le club de la capitale pourrait bien avoir une chance d’attirer Lionel Messi, même s'il n'a encore rien décidé pour l’heure.

« Si un transfert au PSG peut l’intéresser ? Oui, c'est une possibilité »