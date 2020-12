Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche une énorme bombe sur Lionel Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 3 décembre 2020 à 8h16

Après sa très belle prestation face à Manchester United (3-1), Neymar s'est arrêté au micro de différents médias, évoquant notamment sa volonté de rejouer avec Lionel Messi.

Depuis 2017 et son départ du FC Barcelone pour rejoindre le PSG contre la somme de 222M€, Neymar continue de faire parler de lui pour son avenir. Durant l'été 2019, le Brésilien a même fait le forcing pour retourner au Barça, en vain. Depuis, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le numéro 10 de la Seleçao est plus épanoui que jamais à Paris, et son excellente prestation contre Manchester United (3-1) dans un match capital le démontre. Après cette rencontre, Neymar s'est ainsi présenté devant les médias pour revenir sur sa performance. Mais contre toute attente, il a également évoqué l'avenir d'un certain Lionel Messi.

Neymar veut rejouer avec Messi !