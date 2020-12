Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le feuilleton Neymar va repartir de plus belle

Publié le 3 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ne dispose pas des ressources nécessaires pour rapatrier Neymar, le potentiel départ de Lionel Messi pourrait redistribuer les cartes pour la star du PSG.

Ce n’est pas un secret que le FC Barcelone cherche à faire revenir Neymar au sein du club culé. En atteste sa grande tentative à l’été 2019 au cours duquel plusieurs entretiens auraient eu lieu entre les dirigeants du PSG et leurs homologues catalans. Faute de moyens nécessaires, le Barça ne pouvait pas recruter Neymar et ne l’a encore moins pu lors du dernier mercato. Néanmoins, bien que le FC Barcelone soit en proie à des difficultés financières en partie dues au Covid-19, le club blaugrana verrait grand avec Neymar, grâce à Lionel Messi.

Le Barça penserait à Neymar pour l’après-Messi