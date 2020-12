Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar…Le plan du FC Barcelone se précise !

Publié le 2 décembre 2020 à 12h15 par Th.B.

Le FC Barcelone craindrait particulièrement le départ de Lionel Messi. Et pour plusieurs raisons, certains dirigeants du Barça ne seraient clairement pas contre un retour de Neymar. Et la star du PSG aurait un rôle très important à leurs yeux. Explications.

Le FC Barcelone ne semblerait plus se voiler la face pour Lionel Messi. Bien que Victor Font, candidat à la présidence, ne cesse de mettre le capitaine du FC Barcelone au centre de son projet, certains en interne, et ce même avant la démission de Josep Maria Bartomeu, estimeraient que l’avenir du sextuple Ballon d’or s’écrivait ailleurs qu’au Barça où son contrat expirera à la fin de la saison. Afin de combler le vide que Messi risque de laisser en troquant la tunique blaugrana pour celle de Manchester City, des dirigeants auraient les idées claires et voudraient piocher dans l’effectif du PSG pour un joueur en particulier.

Neymar pour combler le vide que laisserait Messi ?