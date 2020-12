Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà un départ pour cette recrue estivale du Barça ? La réponse !

Publié le 2 décembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Recruté par le FC Barcelone, Francisco Trincao vit actuellement un rêve. Mais n'ayant pas un énorme temps de jeu, pourrait-il envisager un prêt cet hiver ? La question lui a été posée.

Le FC Barcelone est en mission reconquête. Après une saison blanche et une humiliation en Ligue des Champions, les Blaugrana se reconstruisent, menés par Ronald Koeman. L'entraîneur néerlandais a réalisé des choix forts depuis son intronisation, mais connaît aussi des déboires face aux nombreuses blessures de ses joueurs. Notamment avec les défenseurs centraux, où la situation devient critique. Dans son objectif de relever le FC Barcelone, le nouvel entraîneur ne laisse que peu d'espace à ses jeunes pousses. Riqui Puig compte les minutes sur le bout de ses doigts, Francisco Trincão n'a toujours pas été titularisé en Liga, seul Pedri fait exception.

« Je n'ai pas pensé à partir, je ne pense qu'au Barça »