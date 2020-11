Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite de Koeman évoque l’avenir de Messi !

Publié le 20 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Débarqué cet été au FC Barcelone, Francisco Trincão a bien failli ne jamais jouer aux côtés de Lionel Messi. Alors qu’un départ de l’Argentin est toujours possible, le joueur de 20 ans est persuadé que son ainé va prolonger.

Si l’été du FC Barcelone s’est avéré particulièrement mouvementé, lui est arrivé peu de temps avant l’orage. Acheté pour 31M€ au SC Braga, Francisco Trincão fait partie des jeunes joueurs auxquels Ronald Koeman accorde du temps de jeu en ce début de saison. Le Portugais fait également partie des rares joueurs à pouvoir évoluer avec Cristiano Ronaldo en sélection et Lionel Messi. Pourtant, ce dernier a bel et bien failli faire ses valises cet été, et son avenir demeure incertain pour la saison prochaine. Alors que Manchester City fait les yeux doux à l'Argentin, Trincão semble convaincu que l’avenir de son prestigieux coéquipier continuera de s’écrire à Barcelone.

Trincão voit Messi rester à Barcelone