Mercato - PSG : Quel coup à 0€ doit tenter en priorité Leonardo ?

Publié le 20 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Dès le 1er janvier, les clubs pourront négocier avec les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Un marché que semble scruter de très près Leonardo, à la recherche d’une belle affaire à 0€. Sur qui doit alors se positionner le directeur sportif du PSG ?

A cause du coronavirus, les finances des clubs européens ont pris un sacré coup. Même les plus grosses écuries sont en proie à certaines difficultés et recherchent actuellement la moindre économie. Dans cette situation, cela est forcément compliqué de se renforcer et de signer de gros chèques pour attirer des stars. Un problème que connait également le PSG. Pour Leonardo, renforcer l’effectif de Thomas Tuchel est donc une véritable mission. Cet été, le recrutement s’est d’ailleurs fait à moindre coût avec les prêts avec ou sans option d’achat de Florenzi, Kean et Danilo Pereira, ainsi que l’arrivée de Rafinha du FC Barcelone pour 0€. Un cure d’austérité qui pourrait encore se poursuivre d’autant plus que les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé ne seront pas données. Et pour cela, Leonardo pourrait par conséquent se pencher sur le marché des joueurs libres et ainsi disponibles pour 0€.

De gros coup à réaliser !

Pour éviter de dépenser trop d’argent l’été prochain, le PSG pourrait se tourner vers des joueurs libres, avec qui Leonardo pourra d’ailleurs commencer à négocier dès le mois de janvier. Et sur ce marché spécifique, il y a des gros coups que le Brésilien aurait déjà identifié. C’est notamment le cas avec David Alaba, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Maus d’autres opportunités très intéressantes pourraient se présenter à l’instar de Memphis Depay, Sergio Agüero, Geroginio Wijnaldum ou encore Gianluigi Donnarumma, qui sont tous actuellement en fin de contrat.



