Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé à l'origine d'une décision radicale de Leonardo ?

Publié le 20 novembre 2020 à 9h15 par A.M.

Contraint de réaliser un mercato à l'économie, Leonardo a tenté de mettre toutes ses chances de côté afin de prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Explications.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir s'attaquer aux dossiers colossaux que représentent les prolongations des contrats de Kylian Mbappé et Neymar qui prennent fin en juin 2022. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions sont lancées avec l'entourage du Brésilien sans pour autant qu'une offre n'ait été transmise. Pour Kylian Mbappé, l'enjeu est encore plus grand puisque s'il ne prolonge pas son bail, un départ l'été prochain semble inévitable puisque le Real Madrid et plusieurs clubs anglais sont à l'affût. Toutefois, ces deux deux dossiers sont un véritable casse-tête d'un point de vue financier.

Tout le mercato a été pensé pour prolonger Neymar et Mbappé