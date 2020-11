Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le dossier Neymar pas si avancé que cela…

Publié le 10 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Si les éléments en faveur d’une prolongation de Neymar au PSG se multiplient ces dernières semaines, le chemin est encore long pour voir le Brésilien se réengager avec Paris. Voici nos révélations.

En ce début de semaine, Julian Maynard et Isabela Pagliari ont apporté des éléments importants dans le dossier Neymar. « Neymar a fait savoir à Leonardo par l’intermédiaire de ses représentants qu’il voulait rester au PSG » , a indiqué le journaliste de TF1 ( Téléfoot ) sur son compte Twitter . Il a lui-même sondé des joueurs pour que l’équipe se renforce. Favorables à une prolongation, les dirigeants parisiens n’ont pas formulé d’offre au brésilien pour l’instant ». Interrogée sur Europe 1, la journaliste brésilienne et proche de Neymar va dans le même sens : « Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et tout a changé par rapport à ses envies de départ. C’est quelque chose qu’il envisage. Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signer, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité ». S’il est exact que Neymar se sent bien à Paris, comme jamais depuis qu’il est arrivé au club à l’été 2017, le chemin vers une prolongation de contrat n’est pas aussi « limpide » qu’il n’y parait.

Neymar n’a pas encore répondu au PSG

Comme le10sport.com l’a révélé le 23 octobre dernier, le PSG s’est rapproché de Neymar et ses représentants. Une réunion pour faire connaître les intentions du club envers sa star brésilienne. Doha souhaite en effet ouvrir les discussions d’une prolongation de contrat sans pour autant passer à l’attaque, concrètement, avec une offre. Pas de proposition concrète que ce soit pour Neymar ou Mbappé. Et selon nos sources, c’est toujours le cas. Paris n’a pas encore dégainé.



De son côté, Neymar n’a pas bougé non plus. Selon nos informations, le Brésilien n’a pas répondu aux appels du pied du PSG. Dans une position d’écoute et d’attente, il attend de voir l’offre parisienne qui lui sera transmise. Mais pour l’heure, il n’a émis aucun avis et n’a pris aucune décision. Les différentes personnes que nous avons sondées, autour du joueur, nous confirment toutes qu’il n’y a aucune avancée et aucune position prise pour le moment. Neymar qui indique à Leonardo qu’il veut rester et prolonger ? « C’est faux ».