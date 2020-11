Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un coup colossal à 0€ !

Publié le 10 novembre 2020 à 8h15 par B.C.

Alors que David Alaba pourrait quitter librement le Bayern Munich à l'issue de la saison, le PSG serait très intéressé par l'international autrichien malgré la grosse concurrence dans ce dossier.

Rien ne va plus entre le Bayern Munich et David Alaba. Alors que les deux parties négocient depuis plusieurs mois une prolongation, le président bavarois Herbert Hainer a annoncé la semaine dernière la fin des discussions dans ce dossier. Le Bayern Munich refuse pour l'heure de répondre favorablement aux exigences colossales du défenseur, réclamant un salaire équivalent à celui de Robert Lewandowski (19M€ bruts par an) selon France Football . Ainsi, David Alaba pourrait quitter son club gratuitement à l'issue de la saison, de quoi susciter des convoitises sur le marché des transferts, notamment du côté du PSG.

Le PSG très intéressé par Alaba