Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alaba pour remplacer Thiago Silva ? C’est totalement validé

Publié le 10 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

N’ayant toujours pas remplacé Thiago Silva, le PSG serait notamment à l’affût pour la grosse affaire avec David Alaba. Un dossier totalement validé par Sonny Anderson.

Lors du dernier mercato, une page s’est tournée au PSG avec le départ de Thiago Silva, qui arrivait au terme de son contrat. Désormais à Chelsea, le Brésilien a laissé un énorme vide dans la capitale, qui n’a toujours pas été comblé. Alors que Thomas Tuchel souhaitait recruter un nouveau défenseur central, Leonardo n’a pas réussi. Mais ce problème pourrait finalement être résolu dans les prochains mois. Et de quelle manière… En effet, le PSG ferait partie des clubs intéressés par David Alaba, qui devrait partir libre du Bayern Munich en juin prochain. Avec cette possible arrivée de l’Autrichien, Leonardo pourrait alors frapper un très gros coup.

« Un vrai plus pour le PSG »