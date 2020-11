Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision forte déjà prise, pour Florenzi ?

Publié le 9 novembre 2020 à 23h15 par A.C.

Le prêt d’Alessandro Florenzi, arrivé au PSG en provenance de l’AS Roma, semble être une véritable réussite.

Le poste de latéral droit du Paris Saint-Germain, semble enfin avoir retrouvé un propriétaire. Thomas Meunier, Colin Dagba ou encore Thilo Kehrer n’ont en effet pas réussit à assurer l’héritage de Daniel Alves. Mais Leonardo a réglé tous les problèmes, avec Alessandro Florenzi. Ce dernier est en effet une des grandes révélations de ce début de saison au PSG, où il n’a pas mis beaucoup de temps pour se faire une place au soleil.

« Le PSG va garder Florenzi »