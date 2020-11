Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à une menace XXL pour N'Golo Kanté ?

Publié le 9 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois, N'Golo Kanté attise également les convoitises en Serie A, alors qu'Antonio Conte songerait à s'attacher les services du champion du monde français.

Après ne pas avoir enregistré la moindre recrue lors du dernier mercato estival, le Real Madrid est prêt à faire des folies lors de l'été 2021, avec en priorité les recrutements d'Eduardo Camavinga et de Kylian Mbappe. Toutefois, Zinedine Zidane ne ciblerait pas uniquement les deux prodiges français, mais également un autre champion du monde, en la personne de N'Golo Kanté. Après un mercato estival riche en dépense et en arrivées, Chelsea ne serait pas opposé à un départ de l'international français étant donné sa cote actuelle sur le marché. Si N'Golo Kanté est resté chez les Blues cet été, cela ne pourrait être qu'une question de temps avant qu'il ne trouve un nouveau défi. Toutefois, la concurrence s'annonce rude pour Zinedine Zidane et le Real Madrid...

Antonio Conte ne lâche pas Kanté !