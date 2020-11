Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De grosses tensions en coulisses dans le dossier Alaba ?

Publié le 9 novembre 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que les discussions trainent en longueur entre le clan David Alaba et le Bayern Munich pour la prolongation de l'Autrichien, le ton serait monté entre les deux parties, encore loin d'un accord. De bon augure pour le PSG et les autres clubs intéressés.

C'est le dossier chaud du moment. Véritable cadre du Bayern Munich, David Alaba tarde à prolonger alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. La semaine dernière, le président du club allemand Herbert Hainer a même annoncé que le Bayern ne ferait plus d'offre dans ce dossier, après un ultime refus du clan Alaba. Une bonne nouvelle pour les clubs désireux de récupérer gratuitement le défenseur polyvalent l'été prochain. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester City ou encore le PSG seraient sur les rangs, et il y aurait un gros coup à faire dans ce dossier, tant les relations entre David Alaba et le Bayern Munich sont houleuses.

Les coulisses des échanges houleux entre le Bayern et le clan Alaba