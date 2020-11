Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur l’avenir de David Alaba !

Publié le 9 novembre 2020 à 14h45 par T.M.

Proche de partir libre du Bayern Munich en fin de saison, David Alaba faisait d’un départ en Espagne sa priorité. Toutefois, l’Autrichien pourrait bien avoir revu ses plans. Explications.

Entre le Bayern Munich et David Alaba, le divorce serait proche. En effet, alors que les deux parties négociaient une prolongation de contrat, un accord n’a pu être trouvé. Et face aux demandes trop importants de l’agent de l’Autrichien, le club bavarois a décidé de retirer son offre. Par conséquent, Alaba devrait donc s’en aller librement l’été prochain. Une occasion sur laquelle souhaiterait sauter de nombreux cadors européens à l’instar du PSG, de Manchester City, de Liverpool, du Real Madrid ou du FC Barcelone. Toutefois, dans ce dossier, les deux géants d’Espagne semblaient avoir une longueur d’avance puisque David Alaba ferait d’un départ de l’autre côté des Pyrénées sa priorité.

Finalement vers l’Angleterre ?