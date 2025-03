Bernard Tapie - Al-Khelaïfi : Riolo craque, la grosse accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a une influence XXL dans le football français. Une omniprésence qui rappelle celle de Bernard Tapie dans les années 90 à l’OM selon Daniel Riolo. La figure de proue de l’After Foot a fait ce parallèle sur les réseaux sociaux, évoquant une présidence de la LFP résidant entre les mains d’Al-Khelaïfi.

France Télévisions dévoilera son tant attendu Complément d’enquête ce jeudi soir à compter de 23 heures : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Le sujet devrait dévoiler les coulisses du quotidien de Nasser Al-Khelaïfi en tant que président du Paris Saint-Germain et des enjeux de pouvoir autour du club de la capitale.

Nouveaux éléments incriminants pour Nasser Al-Khelaïfi concernant la réunion des présidents !

Courant février, France TV diffusait un extrait de l’émission avec une partie de la discussion houleuse pour les droits TV l’été dernier entre Nasser Al-Khelaïfi, Joseph Oughourlian et John Textor, respectivement présidents du PSG, du RC Lens et de l’OL pendant la réunion réunissant les autres patrons des clubs de l’élite du football français. Ces dernières heures, une version longue de cette entrevue a été publiée sur la chaîne YouTube du l’émission. De quoi faire réagir Daniel Riolo.

«On va continuer aussi et dire la vérité… Il y a eu Tapie… Il y a aujourd’hui Nasser Al-Khelaïfi !»

Sur son compte X, l’éditorialiste de RMC a communiqué un message similaire au discours qu’il tient depuis plusieurs mois pendant l’After Foot. Daniel Riolo a même fait un parallèle entre l’ancien président de l’OM dans les années 90 qu’était Bernard Tapie, visé par certaines allégations de magouilles sportives, et Nasser Al-Khelaïfi. « Des mois que l’After dit ce qu’est la LFP et qui dirige et décide … Bon courage à l’armée numérique et tous les comptes larbins du PSG pour contredire tout ça. Vous pouvez continuer votre harcèlement. On va continuer aussi et dire la vérité… Il y a eu Tapie… Il y a aujourd’hui Nasser Al-Khelaïfi ! ».