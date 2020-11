Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce du Bayern Munich pour David Alaba !

Publié le 8 novembre 2020 à 16h15 par Th.B.

Bien que le Bayern Munich, via son président, ait assuré que l’offre de prolongation de contrat n’était plus sur la table pour David Alaba, la situation pourrait évoluer. De quoi compliquer les affaires du PSG.

Et si David Alaba venait à quitter le Bayern Munich dans les prochains mois ? Avec la déclaration de Herbert Hainer dimanche dernier, président du club bavarois, l’avenir de l’Autrichien pourrait ne pas s’inscrire à Munich. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain, Alaba a vu sa direction retirer l’offre de prolongation soumise à son clan après que les discussions se soient éternisées et que les demandes du joueur aient été jugées trop importantes. Le PSG, la Juventus, le Real Madrid ou encore Manchester City seraient sur les rangs pour s’attacher les services de David Alaba. Concernant son avenir, le principal intéressé compterait finir la saison au Bayern Munich et donc ne pas quitter le club en janvier. Et il pourrait même prolonger le plaisir pour des saisons supplémentaires s’il jouait bien le coup.

« La porte est encore entrouverte »