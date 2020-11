Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme chance à saisir pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 8 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone a potentiellement perdu Ansu Fati pour de longs mois ce samedi contre le Betis, Ousmane Dembélé pourrait saisir une opportunité inespérée, alors qu'il était sur le départ...

Véritable homme clé du début de saison du FC Barcelone, Ansu Fati est, à seulement 18 ans, un titulaire indiscutable dans le FC Barcelone de Ronald Koeman, passant ainsi devant des joueurs d'expérience comme Ousmane Dembélé. Le jeune international espagnol, auteur de 5 buts et 4 passes décisives en dix rencontres toutes compétitions confondues cette saison, a toutefois subi un coup d'arrêt net ce samedi contre le Real Betis. Sorti sur blessure, Ansu Fati souffre en effet d'une déchirure du ménisque, ce qui pourrait le tenir éloigné des terrains jusqu'à quatre mois. Alors que les prévisions des médecins ne sont pas vraiment encourageantes, le FC Barcelone pense déjà à son successeur sur l'aile gauche, et cette situation, bien que malheureuse, pourrait profiter à Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé successeur d'Ansu Fati ?