Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce témoignage inquiétant sur la blessure d’Ansu Fati !

Publié le 8 novembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Le très prometteur Ansu Fati (18 ans), vient d’être victime d’une grave blessure au genou lors du dernier match de Barcelone contre le Betis (5-2). Un pépin qui pourrait bien l'éloigné de très longues semaines.

Ansu Fati a été fauché dans son envol. Ce samedi, lors de la victoire de Barcelone contre le Betis (5-2), la pépite de 18 ans a été victime d’une rupture du ménisque interne du genou gauche, suite à un tacle trop appuyé de Mandi. Le prodige espagnol a ainsi dû laisser sa place à Lionel Messi à la mi-temps. En ce début de saison, Ansu Fati était pourtant un joueur très en vue de l’effectif de Ronald Koeman. Le natif de la Guinée-Bissau avait déjà inscrit 5 buts et délivré 4 passes en 10 matches, toutes compétitions confondues. Mais cette grave blessure ne présage rien de bon.

« Eloigné au minimum quatre mois »