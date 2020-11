Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman monte au créneau pour Antoine Griezmann !

Publié le 7 novembre 2020 à 20h00 par H.G. mis à jour le 7 novembre 2020 à 20h01

Bien qu’il ait marqué ce samedi face au Real Betis, Antoine Griezmann a manqué plusieurs occasions face aux Andalous en première période. Cependant, Ronald Koeman n’a pas voulu dramatiser la situation pour autant.

Alors que le FC Barcelone accueillait le Real Betis au Camp Nou ce samedi (victoire 5-2 des Catalans), Antoine Griezmann s’est particulièrement mis en évidence en première période. Malheureusement, le Français s’est distingué pour ses nombreux ratés face aux buts gardés par Diego López. Et pour cause, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a manqué trois occasions franches, avant de buter sur le gardien des Verdiblancos sur penalty. Fort heureusement, Antoine Griezmann est parvenu à corriger le tir en seconde période en marquant le but du 2-1 à la 49e minute. Mais s’il est parvenu à sauver son match en marquant son deuxième but en deux journées de Liga après sa réalisation inscrite la semaine dernière contre le Deportivo Alavés (1-1), la prestation du numéro 7 du Barça laisse forcément un gout d’inachevé.

« Espérons qu'il continuera à travailler de cette manière »