Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann reçoit un soutien de poids !

Publié le 6 novembre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il est grande difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée à l’été 2019, Antoine Griezmann peut malgré tout compter sur le soutien de Rivaldo, convaincu que l’international français peut toujours grandement apporter au club catalan.

L’éclaircie n’aura été que de courte durée pour Antoine Griezmann. Auteur d’un match intéressant face à la Juventus à Turin (0-2) et buteur contre le Deportivo Alavés (1-1) la semaine dernière, l’international français est retombé dans ses travers contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions cette semaine. En effet, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid s’est montré très discret dans le jeu. De quoi raviver les doutes qui entourent sa capacité à s’imposer au FC Barcelone. Toutefois, en pleine tempête, Rivaldo a tenu à apporter son soutien à Antoine Griezmann, lui qui est pleinement convaincu par ses qualités et qui considère qu’il ne lui manque que de la confiance pour enfin parvenir à apporter au FC Barcelone sur la durée.

« Il est l'un des meilleurs joueurs »