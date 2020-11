Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman vole au secours de Lionel Messi

Publié le 6 novembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Passé tout près de quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Lionel Messi est de plus en plus épié depuis le début de saison. Alors que le niveau et l'attitude de La Pulga sont remis en question ces derniers jours, Ronald Koeman a tenu à prendre sa défense.

Lionel Messi a-t-il perdu de sa superbe ? Agé de 33 ans, La Pulga est directement pointé du doigt depuis le début de saison. Lors de la dernière fenêtre de transferts, le capitaine et numéro 10 du FC Barcelone aurait souhaité faire ses valises et relever un tout nouveau défi, mais il a été bloqué par direction. En effet, les têtes pensantes du Barça n'auraient pas accepté de lui accorder un bon de sortie cet été. Alors qu'il est finalement resté au FC Barcelone, Lionel Messi semble plus avoir ni ses jambes de 20 ans, ni la grande influence qui était la sienne au sein du club blaugrana. Pire, l'attitude de l'international argentine est aujourd'hui discuté. Mais pour Ronald Koeman, pas question de lâcher Lionel Messi.

«Vous pouvez trouver une photo de n'importe quel joueur en train de marcher»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Ronald Koeman est monté au créneau en faveur de Lionel Messi. « Leo est un grand joueur, nous voulons le mettre là où il fera mal à l'adversaire. Il est très important dans notre façon de jouer, surtout en attaque. C'est un joueur qui pose toujours des problèmes à son adversaire. Ce que je peux faire pour voir le meilleur Lionel Messi ? Je trouve qu'il est bien, fort, et qu'il profite de ce sport. C'est un gagnant. Comme tout joueur, il peut avoir des moments plus compliqués où le ballon ne rentre pas. Mais (Lionel) Messi est toujours là. Si Lionel Messi est sur le déclin ? Leo (Messi) a encore beaucoup de qualités et il le montre. Il est important dans notre jeu offensif. Je sais qu'il a inscrit des penalties, nous sommes habitués à ce qu'il fasse toujours la différence ici et je pense qu'il est toujours très décisif » , a confié le technicien du FC Barcelone.

