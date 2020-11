Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Ronald Koeman risquerait gros après le Clasico !

Publié le 4 novembre 2020 à 17h30 par T.M.

Le 24 octobre dernier, le Real Madrid avait pris le meilleur sur le FC Barcelone (1-3) lors du Clasico. Un choc en Espagne toutefois émaillé par certaines polémiques et elles sont loin d’être terminées. D’ailleurs, suite à ce match, Ronald Koeman pourrait bien risquer une grosse sanction.

Après deux défaites consécutives, le Real Madrid et surtout Zinedine Zidane jouaient gros face au FC Barcelone. Finalement, au terme d’un très bel affrontement, ce sont les Merengue qui ont remporté ce Clasico grâce notamment à des buts de Federico Valverde, Sergio Ramos et Luka Modric. Mais une fois n’est pas coutume, les polémiques sont venues émaillées cette rencontre. Et c’est surtout le but du capitaine de la Casa Blanca qui a crée la discorde. En effet, alors que Sergio Ramos a marqué sur penalty, il a également été à l’origine de celui-ci en subissant un tirage de maillot de Clément Lenglet. Mais l’interprétation des images a fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées, y compris au sein du FC Barcelone. Chez les Blaugrana, on n’a pas hésité à crier au scandale, s’en prenant notamment à la VAR. Après la rencontre, Ronald Koeman s’était totalement lâché contre l’arbitrage vidéo : « Je ne comprends pas le VAR, j'ai l'impression qu'on utilise le VAR uniquement quand c'est contre le Barça. Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer cinq matchs et nous n'avons jamais bénéficié du VAR, comme contre Getafe. On ne mérite pas de perdre comme ça ».

Jusqu’à 12 matchs de suspension !