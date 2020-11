Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Nouvelles révélations de taille sur les tensions entre Setién et Messi !

Publié le 2 novembre 2020 à 15h30 par Dan Marciano

La relation entre Quique Setién et Lionel Messi est loin d’avoir été idéale au FC Barcelone. Les tensions entre les deux ont atteint leur paroxysme en juin dernier après une rencontre face au Celta Vigo.

En danger après la perte du titre d’Espagne, Quique Setién a été limogé de son poste d’entraineur du FC Barcelone en août dernier après la lourde défaite subie par son équipe en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). La situation était devenue intenable pour le technicien qui aurait perdu la confiance de ses joueurs lors de la fin de son aventure catalane. En effet, selon plusieurs médias espagnols, la relation entre Setién et certains cadres du vestiaire à l’instar de Lionel Messi aurait été tendue. L’attaquant argentin n’avait d’ailleurs pas hésité à critiquer implicitement son entraîneur en juillet dernier après une défaite à Osasuna. « On ne voulait pas terminer la saison comme ça mais ça ressemble à toute la saison. On est une équipe irrégulière, lente, avec peu d’intensité. On a perdu beaucoup de points et le match d’aujourd’hui est un résumé de l’année » avait déclaré Messi..

« Si tu n’es pas d'accord avec ce que dis, tu sais où est la porte »

Les tensions entre Lionel Messi et le staff du FC Barcelone ont été dévoilées au grand jour lors de la rencontre face au Celta Vigo le 27 juin dernier. Lors d’une pause fraicheur, le joueur argentin n’avait pas hésité à ignorer les consignes prodiguées l’adjoint de Setién, Eder Sarabia. Une attitude qui n’est pas passée auprès de l’entraîneur du FC Barcelone. Selon la Cadena SER , Quique Setién se serait énervé contre l’Argentin. « Si tu n’es pas d'accord avec ce que dis, tu sais où est la porte » aurait lâché le technicien en direction de Lionel Messi. L'attaquant aurait retorqué qu'il devait avoir du respect pour des joueurs qui ont gagné de nombreux titres. Partenaire de la Pulga , Luis Suarez n’aurait pas hésité non plus à montrer sa colère après plusieurs choix tactiques opérés par le staff barcelonais et considérés comme discutables. Sans la confiance des cadres du vestiaire, Quique Setién ne pouvait se projeter sur le long terme et a finalement quitté son poste en août dernier après la défaite de trop pour son équipe.

