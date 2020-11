Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman, Griezmann… Ce terrible constat sur la situation du Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Bien qu’Antoine Griezmann ait inscrit son premier but depuis juillet avec le Barça contre le Deportivo Alavés ce samedi, le Français ne retient pas que du positif de cette rencontre. Conscient de son manque de réalisme, il dresse le même constat que Ronald Koeman quant aux difficultés offensives rencontrées actuellement par le club catalan.

Il n’avait plus inscrit la moindre réalisation depuis le 5 juillet dernier et une victoire 4-1 du FC Barcelone sur la pelouse du Villarreal CF, mais ce samedi, Antoine Griezmann a enfin retrouvé le chemin des filets avec le club catalan. En effet, alors que le Barça était mené 1-0 par le Deportivo Alavés, l’international français a inscrit le but égalisateur, avant de se voir refuser un doublé quelques minutes plus tard à cause d’une position de hors-jeu. Après une prestation plutôt réussie contre la Juventus en Ligue des Champions (succès 2-0 des Blaugrana ), Antoine Griezmann semble connaître un regain de forme cette semaine avec le FC Barcelone.

« Il nous manque beaucoup de choses, à moi le premier »

Néanmoins, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid sait qu’il a encore de gros progrès à réaliser afin d’apporter toutes ses qualités au Barça. Si Ronald Koeman avait expliqué ce vendredi qu’il était crucial que son joueur retrouve enfin le chemin des filets, Antoine Griezmann ne compte pas se satisfaire de sa seule réalisation contre les Basques ce samedi. Bien conscient qu’il doit aider davantage son équipe, le Champion du Monde 2018 n’était donc logiquement pas satisfait au sortir du match nul contre le Deportivo Alavés en dépit de la fin de sa disette offensive. « Nous sommes en colère et contrariés parce que nous voulions les trois points. Nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre pour nous améliorer. Nous devons travailler pour le match de mercredi et essayer de gagner. Ce soir nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous n'avons marqué qu'une fois. Il nous manque beaucoup de choses, à moi le premier. Nous devons travailler pour nous améliorer. La saison est très longue. J'avais disparu. L'équipe a besoin de mes buts et j'essaie de m’améliorer pour cela. Je me sens bien, je profite. Il me reste beaucoup de choses à faire, avec de la confiance, du travail et de l'humilité, nous serons là », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par MARCA .

« Je m'inquiète de l'efficacité de mes joueurs »