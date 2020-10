Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L’optimisme est de mise pour Antoine Griezmann !

Publié le 31 octobre 2020 à 16h00 par D.M.

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann a réussi une prestation plutôt correcte en Ligue des champions face à la Juventus. Une bonne performance qui pourrait véritablement lancer la saison de l’international français.

Recruté contre un chèque de 120M€ lors de l’été 2019, Antoine Griezmann était la recrue phare du FC Barcelone qui avait placé de grands espoirs en lui. Mais le parcours de l’international français en Catalogne n’a pas été un long fleuve tranquille. Placé sur le côté par Ernesto Valverde, mais aussi par Quique Setién, le joueur de 29 ans a eu du mal à trouver ses marques, et l’arrivée de Ronald Koeman durant l’été n'a pas arrangé sa situation. Antoine Griezmann n’a pas encore réussi à trouver le chemin des filets cette saison et son positionnement sur le terrain continue de susciter des débats. Néanmoins, face à la Juventus en Ligue des champions ce mercredi, le Français a rendu une bonne copie. Positionné à la pointe de l’attaque, Griezmann a réalisé une bonne performance qui pourrait enfin lancer sa saison au FC Barcelone.

« On s'attend à ce qu'il puisse faire de très grandes choses au Barça, si… »