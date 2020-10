Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La fin du calvaire approche pour Samuel Umtiti ?

Publié le 31 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Finalement resté au FC Barcelone cet été, Samuel Umtiti se prépare pour retrouver une place dans le groupe de Ronald Koeman. Et aux yeux du Néerlandais, le défenseur central pourrait bien être une solution.

Adulé à son arrivée au FC Barcelone, Samuel Umtiti est ensuite passé par une période plus compliquée. En effet, l’international français a été embêté par son genou, ce qui l’a empêché d’évoluer au plus haut niveau. Malgré cela, le défenseur central reste déterminé à réussir en Catalogne alors que Clément Lenglet lui a pris sa place en charnière. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Umtiti a choisi de rester au Barça. « Je vais être honnête avec tout le monde : Barcelone c’est Barcelone, et je ne me voyais pas partir de Barcelone, et encore moins comme ça », expliquait-il récemment.

« Je suis content de son évolution »