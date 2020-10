Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Cet attaquant qui assure la défense d’Antoine Griezmann !

Publié le 30 octobre 2020 à 9h30 par T.M.

Eprouvant toujours de grandes difficultés au FC Barcelone, Antoine Griezmann a vu Lucas Pérez, attaquant d’Alavés, lui venir en aide.

En 2019, le FC Barcelone n’a pas hésité à lâcher 120M€ pour recruter Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Toutefois, aujourd’hui, cet investissement est loin d’être rentable. En effet, le Français est en grande difficulté sur le terrain, n’arrivant pas à trouver sa place, ni à combiner avec ses coéquipiers, notamment Lionel Messi. Une situation délicate qui commence à faire de plus en plus parler en Catalogne. Alors que les interrogations sont désormais nombreuses autour de Griezmann, ce dernier peut toutefois compter sur certains soutiens. C’est notamment le cas de Lucas Pérez, attaquant d’Alavés.

« Il va continuer à être un grand joueur »