Barcelone : Pjanic rend un hommage XXL à Lionel Messi !

Publié le 28 octobre 2020 à 20h00 par La rédaction

Quelques mois après son arrivée au FC Barcelone, Miralem Pjanic s'est exprimé sur l'opportunité de jouer avec Lionel Messi sous le maillot blaugrana, et a rendu un bel hommage à l'international argentin.

Récemment arrivé en provenance de la Juventus de Turin, Miralem Pjanic vit des débuts difficiles au FC Barcelone. Recruté avant la nomination de Ronald Koeman à la tête du club culé, le milieu de 30 ans n'a pu bénéficier que d'un faible temps de jeu depuis le début de saison, et n'a pas disputé la moindre minute de jeu lors des défaites du FC Barcelone face à Getafe et face au Real Madrid. Si Miralem Pjanic a avoué qu'il avait besoin de temps pour s'adapter au FC Barcelone, l'international bosniaque a également déclaré en conférence de presse qu'il espérait plus de temps de jeu : « Je veux jouer et j'espère qu'il en sera ainsi à l'avenir » . Ainsi, si l'ancien joueur de la Juventus de Turin devra sans doute attendre pour gagner la confiance de Ronald Koeman, il est cependant ravi d'évoluer au côté de Lionel Messi...

« L'un des meilleurs de tous les temps »