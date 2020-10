Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Les raisons de ce choix fort de Koeman avec Griezmann !

Publié le 24 octobre 2020 à 17h00 par A.C.

Ce samedi, le Clasico est de retour avec le FC Barcelone qui reçoit un Real Madrid battu. Alors qu'Antoine Griezmann était annoncé, c'est finalement Pedri qui démarre la rencontre.

Antoine Griezmann débute une nouvelle fois sur le banc. Attendu en Ligue des Champions puis sur ce Clasico, l'international français n'aura été titularisé sur aucune des deux parties. Le FC Barcelone arrive dans l'espoir de se relancer après la défaite contre Séville et le nul concédé à Getafe. Sur le front de l'attaque, Ronald Koeman a aligné Lionel Messi, évidemment, avec Philippe Coutinho et deux jeunes joueurs avec Ansu Fati et Pedri. Pour l'Espagnol de 17 ans, ce choix est une petite surprise.

« Griezmann ? Pedri est en bonne forme »