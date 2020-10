Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L'annonce forte de Koeman sur la situation de Griezmann !

Publié le 23 octobre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann est en grosse difficulté. Alors qu'il peine à trouver sa place dans le onze de Ronald Koeman, le champion du monde français se trouve dans une situation très compliquée à Barcelone. Interrogé sur le cas de numéro 7, Ronald Koeman a lâché ses vérités.

Après un faux départ au FC Barcelone à l'été 2018, Antoine Griezmann a finalement rejoint le club catalan un an plus tard, soit en juillet 2019 Arrivé il y a un peu plus d'un an au Barça, le champion du monde français n'a pas du tout réussi son acclimatation sous ses nouvelles couleurs. Loin de son plus haut niveau, Antoine Griezmann n'est jamais parvenu à devenir un titulaire indiscutable au sein de l'écurie blaugrana. Et cette situation n'a pas du tout évolué avec le départ de Quique Setién, remplacé par Ronald Koeman. En effet, le coach néerlandais ne semble pas non plus vraiment compter sur Antoine Griezmann depuis son arrivée. D'ailleurs, pour le premier match de Ligue des Champions du FC Barcelone ce mardi, Ronald Koeman a préféré miser sur Francisco Trincao, Ansu Fati et Philippe Coutinho pour accompagner Lionel Messi aux avant-postes et laisser Antoine Griezmann sur le banc des remplaçants. Pire, l'ancien attaquant de l'Atlético n'a même pas joué une seule minute lors du carton face à Ferencvaros (5-1). Malgré tout, un départ dans un avenir proche serait à exclure totalement pour Antoine Griezmann.

«On compte sur Antoine»

Selon les dernières informations de L'Equipe , la direction du FC Barcelone ne compterait en aucun cas se séparer d'Antoine Griezmann au mois de janvier ou en fin de saison. Comme l'aurait confié un proche du Barça, dont le nom n'a pas filtré, le natif de Macon reste une pièce importante pour le club. « On compte sur Antoine » , a-t-il précisé au média français. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman s'est également prononcé sur la situation d'Antoine Griezmann.

«Ce n'est pas bon de discuter de son rôle à chaque match»