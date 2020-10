Foot - Barcelone

Barcelone : Racisme, polémique… Griezmann monte au créneau pour Ansu Fati !

Publié le 22 octobre 2020 à 9h30 par T.M.

Coéquipier d’Ansu Fati au FC Barcelone, Antoine Griezmann a pris se défense sur les réseaux sociaux en réponse à un article raciste.

Ce mardi, le FC Barcelone a soigné ses retrouvailles avec la Ligue des Champions en s’imposant facilement face à Ferencvaros (5-1). A seulement 17 ans, Ansu Fati s’est encore une fois illustré lors de cette rencontre, en marquant. Toutefois, depuis quelques heures, le crack barcelonais est au coeur d’une polémique. En effet, revenant sur le match du Barça, le média espagnol ABC a eu des commentaires racistes à l’encontre d’Ansu Fati. Face à cette situation, Antoine Griezmann n’a pas hésité à prendre la défense de son coéquipier du Barça.

« Non au racisme et la mauvaise éducation »

En réponse à cet article de ABC et les commentaires racistes à l’intérieur, Antoine Griezmann a donc soutenu Ansu Fati. Sur Twitter , le joueur du FC Barcelone a ainsi posté : « Ansu est un garçon exceptionnel qui mérite du respect comme n’importe quel humain. Non au racisme et la mauvaise éducation ».