Barcelone - Polémique : Trois autres cadres du Barça prêts à faire un effort pour Bartomeu !

Publié le 21 octobre 2020 à 21h30 par H.K.

Alors que Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Gérard Piqué et Marc-André Ter Stegen ont d’ores et déjà prolongé leurs contrats respectifs en acceptant de baisser leurs salaires, d’autres joueurs de l’effectif du FC Barcelone pourraient suivre, et donc faire un effort pour Josep Maria Bartomeu…

La division au sein de l’effectif du FC Barcelone continue. Alors qu’une nouvelle polémique frappe de plein fouet Josep Maria Bartomeu, qui demande à ses joueurs de réduire une nouvelle fois leur salaire d’environ 30% afin de sauver financièrement le club des conséquences de la pandémie de Covid-19, plusieurs membres de l’effectif du Barça auraient tapé du poing sur la table, faisant savoir que les négociations pour leurs salaires étaient indépendantes de celles des autres employés de l’institution catalane. Plusieurs joueurs auraient signé un burofax assurant qu’ils ne se rendraient pas à la réunion prévue ce mercredi matin, afin d’en discuter. Cependant, de nouveaux joueurs pourraient bien faire un pas vers Bartomeu…

Griezmann, Sergi Roberto et Busquets prêts à faire un effort ?