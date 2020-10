Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Salaires, tension... Bartomeu sème la zizanie au sein du Barça !

Publié le 21 octobre 2020 à 11h30 par La rédaction

La question de la nouvelle baisse des salaires diviserait le vestiaire du FC Barcelone. Certains joueurs seraient prêts à soutenir la décision de Josep Maria Bartomeu, ce qui aurait le don d’énerver les cadres.

Défait par Getafe ce samedi en Liga (1-0), le FC Barcelone a redressé la tête et est parvenu à se reprendre en battant ce mardi Ferencvaros en Ligue des champions (5-1). Pourtant, en coulisse, les tensions seraient palpables et un homme serait au cœur des critiques. Président contesté, Josep Maria Bartomeu fait face à une motion de censure et ses jours à la tête du FC Barcelone pourraient être comptés. Selon les médias espagnols, le président du club catalan, actuellement confiné car cas contact, aurait convoqué une réunion extraordinaire de toute son équipe de direction ce lundi afin d’évoquer notamment son avenir et l’organisation d’un référendum qui pourrait déboucher sur son départ. Josep Maria Bartomeu doit, par ailleurs, gérer les difficultés financières du Barça . Le club a perdu 97M€ la saison dernière et évidemment, la situation sanitaire est loin d’être étrangère à la crise de la formation catalane. Après avoir demandé aux joueurs de baisser leur salaire en mars, le dirigeant blaugrana demande un nouvel effort financier. Le responsable voudrait, une nouvelle, réduire le salaire des joueurs (aux alentours de 30%) en raison de la perte des revenus liés au coronavirus. Une demande qui provoquerait la colère et la division au sein du vestiaire.

Le vestiaire du Barça divisé