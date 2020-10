Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman se justifie pour Antoine Griezmann !

Publié le 21 octobre 2020 à 8h30 par T.M.

Si le FC Barcelone s’est imposé face à Ferencvaros ce mardi (5-1), Antoine Griezmann n’a lui pas joué de la rencontre. Une gestion évoquée à l’issue du match par Ronald Koeman.

Après l’humiliation vécue face au Bayern Munich, le FC Barcelone retrouvait ce mardi la Ligue des Champions. Et pour les hommes de Ronald Koeman, cela s’est bien passé avec une facile victoire face à Ferencvaros (5-1). Si Ousmane Dembélé s’est distingué durant la rencontre en marquant, Antoine Griezmann a lui aussi fait parler de lui, mais pas pour ses performances sur le terrain. En effet, sur le banc au coup d’envoi, Francisco Trincao lui étant préféré, le champion du monde n’est même pas entré en jeu. Forcément, cette gestion de Koeman suscite des interrogations après les derniers échanges entre l’entraineur blaugrana et Griezmann, et surtout à quelques jours du Clasico face au Real Madrid.

« Cela ne veut rien dire »