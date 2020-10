Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman vole au secours de Frenkie De Jong

Publié le 20 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong a connu une première saison délicate au FC Barcelone. Maintenant, il va falloir relever la tête et pour cela, il peut compter sur Ronald Koeman.

Lors de la saison 2018-2019, l’Ajax Amsterdam avait émerveillé l’Europe entière grâce à son parcours en Ligue des Champions. Certains joueurs avaient notamment tapé dans l’oeil des observateurs, surtout Frenkie De Jong. Dans l’entrejeu des Amstellodamois, le Néerlandais a fait forte impression grâce à son calme et ses nombreuses qualités. De quoi convaincre le FC Barcelone, qui n’a pas hésité à débourser 86M€, bonus compris, pour recruter De Jong. Toutefois, pour sa première saison en Catalogne, le joueur de 23 ans n’a pas réussi à montrer tout son talent. Toutefois, cette saison, sous les ordres de Ronald Koeman, cela pourrait être différent.

« Je vais lui apporter toute l'aide dont il a besoin »