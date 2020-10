Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman s'enflamme totalement pour Lionel Messi

Publié le 18 octobre 2020 à 0h00 par A.D.

Sur le banc du FC Barcelone depuis quelques mois, Ronald Koeman a eu l'occasion de voir Lionel Messi à l'oeuvre de très près. Impressionné par l'intelligence de jeu de son capitaine, le coach du Barça a tenu à faire son éloge.

Lionel Messi a une intelligence de jeu hors norme. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Ronald Koeman. Alors qu'il a pris la succession de Quique Setién au mois d'aout, le coach néerlandais est totalement tombé sous le charme de Lionel Messi. Lors d'un entretien accordé à AD , Ronald Koeman n'a pas tari d'éloges à l'égard de Lionel Messi et a pointé du doigt sa capacité à prendre les bonnes décisions sur un terrain.

«Lionel Messi incarne l'intelligence maximale du football»