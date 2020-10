Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Pierre Ménès en rajoute une couche sur Griezmann !

Publié le 15 octobre 2020 à 23h00 par H.K.

Auteur de l’ouverture du score de l’équipe de France contre la Croatie, Antoine Griezmann a réalisé une bonne prestation avec les Bleus, malgré un début de saison difficile avec le FC Barcelone. Et Pierre Ménès est revenu sur le match de l’international français, jugeant que ce dernier jouait « très bas »…

Antoine Griezmann aura fait réagir avec cette rencontre face à la Croatie. Auteur de l’ouverture du score sur une superbe frappe sous la barre du portier croate, le milieu offensif du FC Barcelone a réalisé une très bonne prestation, qu’il assimile à un bon placement sur le terrain de la part de Didier Deschamps, envoyant au passage une petite pique à son entraîneur au FC Barcelone Ronald Koeman. Cependant, selon Pierre Ménès, l’international français jouait encore trop bas durant cette rencontre avec les Bleus…

«J’attends beaucoup mieux de sa part»