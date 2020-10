Foot - Barcelone

Barcelone : Au Barça, on ne digère pas l'humiliation subie face au Bayern !

Publié le 12 octobre 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a subi une correction historique en Ligue des Champions face au Bayern Munich en août dernier, Clément Lenglet a confié que cet événement avait été un coup difficile à surmonter.

Une humiliation historique. C’est ainsi qu’on peut qualifier le match ayant opposé le FC Barcelone au Bayern Munich en août dernier pour le compte des quarts de finale du Final 8 de la Ligue des Champions en août dernier. Et pour cause, les futurs vainqueurs de la compétition ont tout simplement corrigé le Barça lors de cette rencontre remportée 8-2. Le club catalan n’a jamais semblé exister pendant 90 minutes, chose qui a conduit la direction barcelonaise à limoger Quique Setién dans la foulée avant d’entreprendre un grand ménage dans son effectif. Et si plusieurs semaines sont passées depuis ce terrible événement pour le FC Barcelone, il semblerait que ce match ne soit pas encore totalement digéré.

« Difficile de digérer la défaite contre le Bayern »