Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman charge Antoine Griezmann !

Publié le 6 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Après le match une nouvelle fois décevant d'Antoine Griezmann face au FC Séville (1-1), Ronald Koeman a pointé du doigt la prestation du Français.

« Je ne suis pas inquiet. Antoine fait les choses bien. Il joue à droite, mais coller à la ligne, il est libre. Il fait les choses bien et il a joué dans cette position lors d'un match de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Il faut qu'il trouve ses marques. Il faut chercher plus de profondeur. Pas seulement à gauche, mais aussi à droite. Je sais que sa qualité est de jouer de l'extérieur pour rentrer vers l'intérieur ». Il y a quelques jours, Ronald Koeman apportait son soutien à Antoine Griezmann qui connaît un début de saison poussif. Mais suite à la prestation poussive du Français contre le FC Séville (1-1), l'entraîneur du Barça a affiché sa déception.

«Aujourd'hui, il a eu deux occasions, il aurait dû marquer sur au moins l'une de ses deux actions»