Barcelone - Malaise : Ronald Koeman s'en prend à Antoine Griezmann

Publié le 5 octobre 2020 à 17h00 par A.D.

Ce dimanche, le FC Barcelone a été tenu en échec sur sa pelouse par le FC Séville. Alors qu'Antoine Griezmann a manqué deux occasions nettes, Ronald Koeman l'a pointé du doigt à l'issue de la rencontre.

Titularisé ce dimanche soir face au FC Séville, Antoine Griezmann n'est pas parvenu à mener les siens vers la victoire. Pire, le champion du monde français a manqué deux occasions nettes qui auraient pu permettre au FC Barcelone de l'emporter (1-1). C'est en tous les cas ce qu'a estimé Ronald Koeman. En conférence de presse d'après-match, le coach du Barça a égratigné Antoine Griezmann et lui a reproché de ne pas avoir converti au moins l'une de ses chances.

«Il aurait dû marquer sur au moins l'une de ses deux actions»