Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi... Cette annonce de taille sur l'avenir du Barça !

Publié le 4 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Candidat à la présidence du FC Barcelone contre Josep Maria Bartomeu, Victor Font s'est souvent exprimé contre l'actuel entraîneur Ronald Koeman, avec Xavi comme piste chaude pour le remplacer. Mais la donne pourrait avoir changé.

Les prochaines élections du FC Barcelone pour son futur président auront lieu en mars prochain. Des élections à forts enjeux. Après la demande de départ de Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu a été secoué. Au point d'être visé par une motion de censure qui a réuni plus de 20 000 signatures de socios. Toujours menacé et critiqué, Bartomeu doit affronter la concurrence de Victor Font. Et ce dernier, en désaccord avec les choix de Bartomeu, ne souhaitait pas voir Koeman comme entraîneur de son Barça. « Si je suis président, Koeman ne sera pas mon entraîneur même s'il fait le triplé » , avait même lâché Victor Font.

« Ce projet a été conçu avec Xavi comme directeur général »